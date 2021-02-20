ظاهرة ذكرت في القرآن... مشاهد غريبة ورائعة لثلوج تبوك في السعودية... فيديو

ويظهر أحد مقاطع الفيديو، نشره أحد الحسابات السعودية على "تويتر"، تساقط الثلوج الكثيف في تبوك، حيث قام الرجل الذي يظهر في الفيديو ببناء جبل من الثلج على سيارته.

ويمكن مشاهدة الثلوج وقد غطت مساحات واسعة من الصحراء الواقعة شمالي السعودية، حيث وصل إليها تأثير المنخفض الجوي الذي ضرب منطقة الشرق الأوسط بالكامل قبل أيام.

#ثلوج_تبوك

مشهد نادر سبحان الله، هذه الظاهرة تسمى بالودق وهو مطر شديد مذكور في القرآن الكريم

"ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فترى الودق يخرج من خلاله" سورة النور الآية 43 pic.twitter.com/ZstVrEC3Om — 🎀 Saaadh1357 (@Saadhhh91) February 17, 2021

ونشر حساب آخر على "تويتر" مشهدا غريبا جدا ونادرا لتساقط الأمطار في المنطقة، حيث أشار الحساب إلى أن هذه الظاهرة تدعى "الودق"، وهو مطر شديد مذكور بالقرآن الكريم، مستشهدا بالآية رقم 43 من سورة النور:

"ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فترى الودق يخرج من خلاله".

#SaudiArabia : More snow in Middle East - night time blizzard in Tabuk region #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/CH5KKxmIm4 — sebastian usher (@sebusher) February 17, 2021

وتداولت حسابات كثيرة مشاهد للعواصف القوية التي شهدتها المنطقة والتي وصفتها محطات الأرصاد الجوية بالقطبية "التاريخية" كونها الأولى من نوعها من حيث المساحة وشدة البرودة.