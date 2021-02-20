ظاهرة ذكرت في القرآن... مشاهد غريبة ورائعة لثلوج تبوك في السعودية... فيديو

ويظهر أحد مقاطع الفيديو، نشره أحد الحسابات السعودية على "تويتر"، تساقط الثلوج الكثيف في تبوك، حيث قام الرجل الذي يظهر في الفيديو ببناء جبل من الثلج على سيارته.
تساقط الثلوج في علقان منطقة تبوك ٢رجب ١٤٤٢ #ثلوج_تبوك #تبوك #علقان #الاردن #طقس_السعودية #طقس_المملكة #تتبع_السيرة_لرحلات #تصويري pic.twitter.com/JYBjv6ZAwP— تتبع المسيرة track _the _march (@trackthemarch) February 18, 2021
ويمكن مشاهدة الثلوج وقد غطت مساحات واسعة من الصحراء الواقعة شمالي السعودية، حيث وصل إليها تأثير المنخفض الجوي الذي ضرب منطقة الشرق الأوسط بالكامل قبل أيام.
#ثلوج_تبوك— 🎀 Saaadh1357 (@Saadhhh91) February 17, 2021
مشهد نادر سبحان الله، هذه الظاهرة تسمى بالودق وهو مطر شديد مذكور في القرآن الكريم
"ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فترى الودق يخرج من خلاله" سورة النور الآية 43 pic.twitter.com/ZstVrEC3Om
ونشر حساب آخر على "تويتر" مشهدا غريبا جدا ونادرا لتساقط الأمطار في المنطقة، حيث أشار الحساب إلى أن هذه الظاهرة تدعى "الودق"، وهو مطر شديد مذكور بالقرآن الكريم، مستشهدا بالآية رقم 43 من سورة النور:
"ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فترى الودق يخرج من خلاله".
#SaudiArabia : More snow in Middle East - night time blizzard in Tabuk region #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/CH5KKxmIm4— sebastian usher (@sebusher) February 17, 2021
وتداولت حسابات كثيرة مشاهد للعواصف القوية التي شهدتها المنطقة والتي وصفتها محطات الأرصاد الجوية بالقطبية "التاريخية" كونها الأولى من نوعها من حيث المساحة وشدة البرودة.
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