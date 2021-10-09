قرش يراوغ تمساحا عائما في المياه ويأخذ قضمة من جسده... فيديو

ويصوّر الفيديو القرش وهو يعضّ قدم التمساح بالقرب من رصيف في جزيرة هيلتون هيد في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية.

ورصد اللقطة، السائح كوري كونلون، أثناء قضائه إجازة في المنطقة السياحية، الذي قال إنه عندما بدأ الحاضرون عند الرصيف بإلقاء الطعام لإطعام التمساح بدأت سمكة القرش في الدوران حوله.

وفي النهاية، اقتربت سمكة القرش من التمساح بدرجة كافية ثم هاجمته، ليصاب التمساح بالدهشة، قبل أن يعود إلى حالته الطبيعية.

ولم يستطع كونلون تحديد نوع القرش الذي هاجم التمساح، ولكن تشكل جزيرة هيلتون هيد موطن للعديد من أسماك القرش.

ووفقا لموقع "الجزيرة" على شبكة الإنترنت، فإن بعض أبرز أنواع أسماك القرش التي تسبح في المنطقة تشمل رأس المطرقة والأنف الحاد.

وشهدت السنوات الماضية العديد من المواجهات بين تماسيح وأسماك قرش، منها داخل محمية جزيرة ميريت الوطنية للحياة البرية، الواقعة داخل مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا"، في عام 2018.

كما تم رصد تمساح وسمكة قرش في عام 2019، وهما يتقاتلان على قطعة من الدجاج النيء في أستراليا.

كذلك شوهد، في شهر مارس/ آذار الماضي، تمساحا وهو يأكل سمكة قرش قبالة ساحل شمال كوينزلاند في أستراليا.