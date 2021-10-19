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    طائر بجع مع كتكوته الصغير

    طائر بجع يعلن الحداد بعد أن فجع بأسرته... فيديو

    © Photo / pixabay/pixel2013
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    رصد مواطنون روس قصة حزينة جدا لطائر بجع جميل جدا أطلق عليه السكان اسم "غوشا"، حيث أنه أعلن الحداد حزنا على أسرته التي مات أفرادها واحدا تلو الآخر في بحيرة روسية.

    اعتاد "غوشا" على زيارة  بحيرة روسية كل عام مع أفراد عائلته الكبيرة، لكن دخل بحالة صدمة وحزن كبير، ورفض أن يهاجر من المنطقة التي ارتبطت برحيل عائلته المكونة من زوجة ومجموعة كتاكيت.

    وبحسب المواطنين الذين اعتادوا على زيارات "غوشا" السنوية بعد كل هجرة يقوم بها مع زوجته، فقط فجع الطائر بعد مرض أطفاله، وماتوا الواحد تلو الآخر، لتموت بعدهم زوجته. ودخل الطائر بحالة حداد غريبة لاحظها جميع سكان المنطقة، ورفض مغادرة المكان.   

    وتشتهر طيور البجع بروابطها المتينة، حيث تدخل هذه الطيور الجميلة مرحلة البلوغ متأخرة في عمر الـ 4 و7 سنوات، إلا أنها تشكل روابط زوجية اجتماعية من عمر 20 شهرا، والتي تستمر لعدة سنوات، وفي بعض الأحيان تستمر هذه العلاقات حتى وفاتها.

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