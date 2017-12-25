أول دولة عربية تدين قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

أثار قرار دولة غواتيمالا نقل سفارتها في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس الغضب.

عمان — سبوتنيك . أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، القرار الذي اتخذته دولة غواتيمالا، بنقل سفارتها في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس، ووصفه بـ"الفعل العبثي المستفز لقرارات الشرعية الدولية".





وقال الصفدي اليوم الإثنين في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" "نرفض قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس وندينه".

نرفض قرار #جواتيمالا نقل سفارتها إلى #القدس وندينه فعلا عبثيا مستفزا وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية. القرار باطل لا أثر قانونيا له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ شرط تحقيق السلام الإقليمي. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

​وأضاف "فعل عبثي مستفز وخرق لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية".

© REUTERS/ Sebastian Scheiner نتنياهو لغواتيمالا: بارك الله بلدينا وتابع الصفدي "القرار باطل لا أثر قانونيا له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من حزيران 1967 شرطا لتحقيق السلام الإقليمي".





يذكر أن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أوعز أمس الأحد لوزير الخارجية للبدء في إجراءات نقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب إلى القدس، لتكون بذلك الدولة الثانية التي تتخذ هذا القرار بعد الولايات المتحدة الأميركية.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري نقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.



