بعد هجوم طال بن سلمان... ترامب: هذا الكتاب يعج بالأكاذيب

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني، كتاب "الغضب والنار" الذي يكشف كواليس عديدة من داخل البيت الأبيض.

© AP Photo/ Evan Vucci تسريب من "كتاب الغضب والنار": ترامب هندس انقلابا في السعودية لصالح بن سلمان

وقال ترامب في تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "لا أملك أي صلاحية للوصول إلى البيت الأبيض (في حقيقة الأمر أجبرته على التراجع أكثر من مرة)، تلك الرسالة مواجهة لصاحب الكتاب الدعائي، فأنا لم اتحدث معه لكي يكتب كتاب يعج بالأكاذيب، والمصادر والأشخاص غير المخول لهم، الذين هم ليسوا موجودين أصلا".

وتابع قائلا "انظر إلى ماضي هذا الرجل، وتابع ماذا حدث له، ولستيف القذر".

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

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وكان ترامب قد هاجم مستشاره السابق، والرئيس السابق لموظفي البيت الأبيض، ستيف بانون ووصفه بأنه فقد عقله، مشيرا إلى أنه يسرب معلومات خاطئة إلى الصحافة.

كما أعلن الكاتب الأمريكي، مايكل وولف، عن أنه سينشر كتابا تحت اسم "النار والغضب: في بيت ترامب الأبيض"، والذي يكشف كواليس من داخل البيت الأبيض، بناء على أكثر من 200 مقابلة مع مسؤولين أمريكيين مقربين من ترامب، وأبرزهم مستشاره السابق، ستيف بانون.

In Wolff book, after Mohammad bin Salman (MBS) assumed the title of Crown Prince in Saudi Arabia, "Trump would tell friends that he and Jared and engineered a Saudi coup: 'We've put our man on top!'" — Jonathan Lemire (@JonLemire) January 3, 2018

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وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن بعض التسريبات المتعلقة بالكاتب المنتظر نشره، والتي ترتبط بترتيب الرئيس الأمريكي ومساعده وصهره، جاريد كوشنر، انقلابا ناعما في السعودية، يضمن صعود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى ولاية العهد بدلا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف، وهو ما نفته السعودية جملة وتفصيلا.