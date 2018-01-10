كوريا الجنوبية: النيران قد تظل مشتعلة في ناقلة النفط الإيرانية لمدة شهر

وقال المسؤول، "نعتقد أن النيران سوف تستمر لأسبوعين أو شهر بالنظر إلى حالات سابقة لحوادث ناقلات نفط"، بحسب "رويترز".
وكانت الناقلة (سانتشي) التي تديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية اصطدمت بالسفينة (سي إف كريستال) الصينية التي كانت تنقل شحنة حبوب من الولايات المتحدة على بعد نحو 160 ميلا بحريا (300 كيلومتر) قبالة ساحل الصين قرب شنغهاي مساء السبت.
وكانت الناقلة في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات القابلة للاشتعال بقوة. ويعادل ذلك ما يقل قليلا عن مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.
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