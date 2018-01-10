مقتل 34 إرهابيا بينهم 7 باكستانيين في عمليات عسكرية في 9 ولايات أفغانية

وقتل يوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، 72 مسلحا يعتقد أنهم من مسلحي حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي، وأصيب عدد مماثل في عمليات عسكرية أجريت في 13 ولاية أفغانية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أمس الثلاثاء، أن عدد أفراد حفظ السلام الأذربيجانيين المشاركين في بعثة الناتو "الدعم الحازم" في أفغانستان ازداد من 94 وحتى 120 شخصًا.

