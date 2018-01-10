انفجار على متن الناقلة الإيرانية المشتعلة في بحر الصين الشرقي

وقع انفجار، اليوم الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني، على متن ناقلة النفط الإيرانية التي اصطدمت بسفينة حبوب صينية، بعد أن حاول طاقم الإنقاذ إطفاء الحريق.

وقالت وزارة النقل الصينية، في بيان لها، إن الانفجار وقع اليوم الأربعاء في حوالى الساعة 13:35 بتوقيت بكين، مؤكدة أن السفن الطارئة أُجبرت على الانسحاب إلى مسافة آمنة بعد الانفجار، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وكانت الناقلة "سانتشي"، التي تديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية اصطدمت بالسفينة "سيإف كريستال"، التي كانت تنقل شحنة حبوب من الولايات المتحدة على بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة ساحل الصين قرب شنغهاي، مساء السبت الماضي.

وكانت الناقلة في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات القابلة للاشتعال بقوة.

الجدير بالذكر أن المتحدث باسم لجنة التحقيق بحادث احتراق السفينة الإيرانية محسن بهرامي، قال إن الصين عرقلت عملية البحث عن الناجين في حادث احتراق السفينة الإيرانية، وهو ما أدى إلى تأخير تلك العملية.