انفجار على متن الناقلة الإيرانية المشتعلة في بحر الصين الشرقي

وكانت الناقلة "سانتشي"، التي تديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية اصطدمت بالسفينة "سيإف كريستال"، التي كانت تنقل شحنة حبوب من الولايات المتحدة على بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة ساحل الصين قرب شنغهاي، مساء السبت الماضي.
وكانت الناقلة في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات القابلة للاشتعال بقوة.
الجدير بالذكر أن المتحدث باسم لجنة التحقيق بحادث احتراق السفينة الإيرانية محسن بهرامي، قال إن الصين عرقلت عملية البحث عن الناجين في حادث احتراق السفينة الإيرانية، وهو ما أدى إلى تأخير تلك العملية.
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