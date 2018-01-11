مساعد أسامة بن لادن يهاجم حراس سجنه في فرنسا

هاجم مساعد لأسامة بن لادن، زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي، حراس سجنه في فرنسا، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik. Sergei Guneev حمزة بن لادن يدعو للإطاحة بالنظام الملكي السعودي

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن الرجل الألماني الذي يعتقد أنه كان مساعدا لأسامة بن لادن ، زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي، هاجم أربعة من حراس سجنه، قبل أسابيع من احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التحقيق معه ربما يؤجل تسليمه المحتمل إلى واشنطن

وأدين كريستيان جانجزارسكي، ألماني الجنسية، لدوره في هجوم على معبد يهودي في تونس عام 2002، وألقي القبض عليه في فرنسا عام 2003، وفي عام 2009 صدر حكم بسجنه 18 عاما بوصفه أحد المخططين لهجوم "جربة" الذي قتل فيه 21 شخصا.

وتنتهي مدة عقوبته في فبراير / شباط المقبل، وفقا لـ"رويترز"، التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد استلامه لدوره في هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول.

وقضى كريستيان وقتا في أفغانستان، ويعتقد أنه كان مستشارا لأسامة بن لادن.

وتم محاكمة جانجزارسكي مع ثلاثة رجال، بينهم خالد شيخ محمد في باريس عن هجمات "جربة"، ووفقا لوثائق القضية في ذلك الحين تلقى خالد شيخ محمد وجانجزارسكي اتصالات هاتفية من المفجر الانتحاري قبل الهجوم.