جنوب أفريقيا تحتج لدى السفارة الأمريكية على تصريحات ترامب المسيئة

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، "العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وبين بقية دول أفريقيا والولايات المتحدة يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل والتفاهم".
وأضافت أنها ستطلب من القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، غدا الاثنين، أن يفسر تصريحات ترامب.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مصادر لم تسمها القول إن ترامب سأل خلال، لقاء له مع قادة الأحزاب، "لماذا تريد الولايات المتحدة أن تستقبل مهاجرين من هايتي ودول أفريقية؟"، مشيرا إلى بعضها بتعبير "حثالة الدول".
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