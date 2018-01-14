مفاجأة لنتنياهو لدى وصوله الهند

رئيس الوزراء الهندي مودي استقبلني شخصيا عند وصولي إلى مطار نيو دلهي هذا الصباح وكانت هذه مفاجأة لأنه كان من المخطط أن وزير الدولة للشؤون الخارجية هو الذي سيستقبلني. أثمن ذلك كثيرا. pic.twitter.com/GeEjYNoptU— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 14, 2018
ووصل رئيس الوزراء الهندي اليوم إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وتستمر الزيارة خمسة أيام، ويزور كلا من نيودلهي، ومومباي، و ولاية غوجرات.
بالصور: رئيس الوزراء نتنياهو يصل إلى نيودلهي حيث يستقبله رئيس الوزراء الهندي مودي. pic.twitter.com/3BNS8Ag0zN— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 14, 2018
وتابع قائلاً "رئيس الوزراء الهندي مودي هو صديق حميم لإسرائيل ولي شخصيا وأثمن قيامه بمرافقتي شخصيا خلال أجزاء كبيرة من زيارتي".
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