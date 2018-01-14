مفاجأة لنتنياهو لدى وصوله الهند

رئيس الوزراء الهندي مودي استقبلني شخصيا عند وصولي إلى مطار نيو دلهي هذا الصباح وكانت هذه مفاجأة لأنه كان من المخطط أن وزير الدولة للشؤون الخارجية هو الذي سيستقبلني. أثمن ذلك كثيرا. pic.twitter.com/GeEjYNoptU