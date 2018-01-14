هايلي في أفغانستان لتقييم الوضع الأمني والسياسي

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، بأن الوفد عقد سلسلة من اللقاءات مع وزير الخارجية ومسؤولين آخرين فضلاً عن قادة حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف: "اللقاءات ركزت على تقييم الأوضاع العامة في أفغانستان وسبل مكافحة الارهاب".
وبالتزامن مع الزيارة شهدت العاصمة كابول اليوم إجراءات أمنية مشددة وقامت السلطات بقطع شوارع رئيسية مؤدية إلى القصر الرئاسي والحي الدبلوماسي أمام حركة السيارات والعابرين.
وتعاني أفغانستان من حالة اضطراب سياسي وأمني بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"طالبان".
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