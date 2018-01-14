هايلي في أفغانستان لتقييم الوضع الأمني والسياسي

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، بأن وفداً من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وصل إلى كابول للاطلاع على الأوضاع الأمنية والسياسية في أفغانستان عن كثب.

كابول — سبوتنيك . وقالت مصدر بالحكومة الأفغانية إن: "الوفد يمثل الدول 15 الأعضاء بمجلس الأمن الدولي ويضم الرئيس الدوري للمجلس والسفيرة الأميركية نيكي هيلي".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، بأن الوفد عقد سلسلة من اللقاءات مع وزير الخارجية ومسؤولين آخرين فضلاً عن قادة حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف: "اللقاءات ركزت على تقييم الأوضاع العامة في أفغانستان وسبل مكافحة الارهاب".

وبالتزامن مع الزيارة شهدت العاصمة كابول اليوم إجراءات أمنية مشددة وقامت السلطات بقطع شوارع رئيسية مؤدية إلى القصر الرئاسي والحي الدبلوماسي أمام حركة السيارات والعابرين.

وتعاني أفغانستان من حالة اضطراب سياسي وأمني بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"طالبان".