ترامب: نريد نظام مبني على الاستحقاق وليس "الحظ"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن يرد أن يأتي الناس إلى أمريكا ليساعدوها في أن تصبح عظمية من جديد.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST لهذه الأسباب أخطأ ترامب في حق الأفارقة

وأضاف، اليوم الأحد 14 يناير / كانون الثاني: "بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أريد أن يأتي الناس إلى أمريكا ليساعدوها في استعادة عظمتها".

وكتب على "تويتر": "سيأتي الناس عبر نظام قائم على الاستحقاق وليس على الحظ".

ويشيد ترامب بالإجراء الخاصة بتخفيض ضرائب الشركات معتبرا أنها ساهمت في إنعاش السوق الأمريكي وعودة الشركات إليه.

I, as President, want people coming into our Country who are going to help us become strong and great again, people coming in through a system based on MERIT. No more Lotteries! #AMERICA FIRST — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2018

وكتب في تدوينة، أمس السبت: "سوق الأسهم الأمريكية شهد يوما عظيما، وأن الوظائف بدأت تعود إلى أمريكا بفضل التخفيضات الضريبية".

ولفت ترامب إلى أن خفض الضرائب على الشركات جعل أمريكا قبلة الشركات التي بدأت تعود إليها من جديد، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيجعل أمريكا سوقا ساخنا للاستثمار وسيوفر الكثير من الوظائف.



