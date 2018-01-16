اشتباه في تزوير باكستاني جوازات سفر للراغبين بالانضمام إلى "داعش"

كشفت وسائل إعلام تايلاندية، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، أن الشرطة المحلية احتجزت مواطناً باكستانيا مقيما في البلاد.

موسكو — سبوتنيك . ويشتبه في المواطن الباكستاني قيامه بتزويره جوازات سفر لمجرمين دوليين، بمن فيهم الذين يخططون للانضمام إلى تنظيم "داعش".

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، نقلا عن مصدر في الأجهزة الأمنية، أن موظفي الشرطة ودائرة الهجرة والقوات المسلحة، ألقوا، يوم الأحد الماضي، القبض على المواطن الباكستاني المقيم في تايلاند، محمد عقبال، البالغ عن العمر 51 عاما، بعد العثور في شقته على عدد من جوازات السفر السنغافورية والهندية، وتقنيات خاصة لصنع وثائق مزور.

واحتجز محمد عقبال للاشتباه في إتجاره بجوازات السفر المزورة وبدأ التحقيق في القضية.

وبحسب الشرطة، ينتمي المشتبه فيه إلى عصابة تزور وثائق سفر لمواطني دول الشرق الأوسط، الراغبين بدخول أوروبا وأستراليا بطرق غير شرعية، وأيضا لأشخاص مرتبطين بتنظيم "داعش".