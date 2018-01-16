الجيش التركي: لن نسمح بدعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية

وتابع القائد العسكري "يجب على حلف الأطلسي ألا يفرق بين جماعات الإرهاب المختلفة".
وتأتي تصريحات آكار بعد إعلان واشنطن تشكيل قوة أمنية جديدة على الحدود السورية بالتعاون مع الأكراد. وأعرب رئيس الأركان عن أمله في أن تعدل الولايات المتحدة الأميركية عن "هذا القرار الخاطئ".
وأضاف "لا يمكن أن نسمح بدعم وتسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي ثبت بالأدلة أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني كشريك في العمليات".
وتابع "الكفاح ضد حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ومنظمة فتح الله غولن، يشكل أهمية بقدر ما يشكل الكفاح ضد تنظيم داعش".
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