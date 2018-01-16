الجيش التركي: لن نسمح بدعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية

قال رئيس أركان الجيش التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، إنه لن يسمح بدعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

© AFP 2018/ US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO التحالف بقيادة أمريكا يعلن تشكيل قوة حدودية مع فصائل سورية قوامها 30 ألف

أنطاكيا- سبوتنيك ونقلت شبكة "سي إن إن" التركية، عن رئيس الأركان، قوله "لا يمكن أن نسمح بدعم وتسليح وحدات حماية الشعب الكردية ونأمل أن يتم العدول عن الخطأ".

وتابع القائد العسكري "يجب على حلف الأطلسي ألا يفرق بين جماعات الإرهاب المختلفة".

وتأتي تصريحات آكار بعد إعلان واشنطن تشكيل قوة أمنية جديدة على الحدود السورية بالتعاون مع الأكراد. وأعرب رئيس الأركان عن أمله في أن تعدل الولايات المتحدة الأميركية عن "هذا القرار الخاطئ".

وأضاف "لا يمكن أن نسمح بدعم وتسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي ثبت بالأدلة أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني كشريك في العمليات".

وتابع "الكفاح ضد حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ومنظمة فتح الله غولن، يشكل أهمية بقدر ما يشكل الكفاح ضد تنظيم داعش".