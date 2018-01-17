الجيش التركي يؤكد مقتل 3 عسكريين إثر تحطم طائرتهم في اسبرطة

أكد الجيش التركي، اليوم الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني، مقتل ثلاثة عسكريين في طائرة تدريب عسكري في اسبرطة جنوب البلاد.

وأعلنت هيئة الأركان التركية العثور على جثث 3 عسكريين قضوا جراء سقوط طائرة تركية من طراز (CN-235 CASA) في ولاية اسبرطة جنوب غربي البلاد.

#عاجل| الأركان التركية تعلن العثور على جثث 3 عسكريين قضوا جراء سقوط طائرة تركية من طراز (CN-235 CASA) في ولاية اسبارطة جنوب غربي البلاد، ظهر اليوم pic.twitter.com/udTTgHGddn — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 17, 2018

وقالت هيئة الأركان التركية في بيان لها "انقطع الاتصال بطائرة نقل عسكرية من طراز "سي أن —235 كاسا" على متنها طياران اثنان وعسكري فني واحد، وذلك عقب انطلاقها من القاعدة الجوية الرئيسية في ولاية إسكي شهير شمال غرب تركيا بهدف التدريب".

وأضاف البيان: "فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على حطام الطائرة وجثث الطيارين والفني شمال بحيرة إيردر بولاية اسبرطة جنوب البلاد"، فيما لم يذكر البيان سبب تحطم الطائرة.

​وكانت وكالة "الأناضول" قد أفادت بسقوط طائرة عسكرية تركية من طراز "CASA" وعلى متنها طاقم من 3 أشخاص.

#عاجل| سقوط طائرة عسكرية تركية من طراز "CASA" وعلى متنها طاقم من 3 أشخاص في ولاية اسبارطة جنوب غربي البلاد pic.twitter.com/VZWqw54PSe — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 17, 2018

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