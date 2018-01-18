تيلرسون: أمريكا تحتاج إلى التعاون مع تركيا لبناء سوريا الجديدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، يوم الأربعاء، على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى التعاون مع تركيا لبناء سوريا الجديدة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال تيلرسون خلال كلمته أمام جامعة ستانفورد في كاليفورنيا: "نحن بحاجة إلى التعاون مع تركيا لضمان مستقبل سوريا".

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وأضاف تيلرسون ، أن الولايات المتحدة تتفهم قلق تركيا إزاء الوضع في البلاد وخاصة نشاط المنظمات الكردية التي تعتبرها الولايات المتحدة وتركيا إرهابيين.

وأكد تيلرسون على أن أمريكا ستدعم بقوة عملية جنيف من أجل حل سياسي في سوريا، مضيفا أن ابتعاد واشنطن عن سوريا سيعطي "فرصة ذهبية" لإيران لتقوية وضعها في سوريا.

هذا وانعقد في وقت سابق من اليوم مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس، رجب طيب أردوغان، حيث جاء في البيان الختامي للاجتماع، سيتم في المرحلة الأولى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة بسرعة وعزم من أجل القضاء على التهديدات الموجهة لبلادنا من غرب سوريا ولتأمين سلامة أرواح مواطنينا وممتلكاتهم.

واختتم مجلس الأمن القومي التركي، بيانه بتأكيد ضرورة استعادة الأسلحة الممنوحة لحزب الاتحاد الديمقراطي وحدات حماية الشعب الكردية، الذي تعتبره تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني في سوريا وتنظيما إرهابياً بأقصى سرعة بسبب استكمال الكفاح الفعلي ضد تنظيم "داعش" بقدر كبير.