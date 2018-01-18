آليات الجيش التركي تقترب من عفرين (صور وفيديو)

أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني، بأن الجيش التركي رفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا إلى أعلى مستوى.

© Sputnik. khaled el khatib الجيش التركي يستكشف ضواحي عفرين استعدادا للعملية العسكرية

وأظهرت الصور، التي تداولها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، طلائع من الوحدات الخاصة، وعدداً كبير من الآليات العسكرية، وخاصة الدبابات والمدرعات، وهي تجتاز الحدود في طريقها إلى جبهة عفرين، وذلك وفقاً لـ" يني شفق ".

وكان المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، أكد في وقت سابق، أن "الإعلان عن العملية العسكرية في عفرين سيجري بين ليلة وضحاها دون سابق إنذار وسيكون وقتها سريا من حيث البدء والاستمرار".

وأعلن مجلس الأمن القومي، مساء أمس، أن الأمن القومي التركي بات مهدداً بالخطر، وقرر اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل حازم وعلى الفور للقضاء على التهديدات الموجهة للبلاد من غربي سوريا، وذلك لضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز الأمن على الحدود، كما جاء في بيان للمجلس عقب انتهاء اجتماعه.

Pictures showing Turkish deployment along the border with #Syria as Erdogan threatens to intervene in Afrin pic.twitter.com/eOIP5gJvix — Michael A. Horowitz (@michaelh992) January 17, 2018

​#Turkish #tanks and #armored #vehicles ready to enter #Afrin https://t.co/kFgTFcA69x pic.twitter.com/cHL8SBzVWy

— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) January 17, 2018

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