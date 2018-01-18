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13:14 18 يناير/ كانون الثاني 2018
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    مولود جاويش أوغلو

    تركيا: ننسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية في عفرين

    © AP Photo/ Petros Karadjias
    العالم
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    قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني، إن تشكيل "جيش من الإرهابيين" على الحدود السورية التركية سيدمر علاقة بلاده مع واشنطن.

    قوات تركية على الحدود التركية السورية
    © AFP 2018/ Bulent Kilic
    تركيا: تشكيل أمريكا قوة أمنية على الحدود السورية "لعب بالنار"
    موسكو- سبوتنيك. وأوضح الوزير التركي أن "جيشا إرهابيا على حدودنا مع سوريا سيلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالعلاقات مع أمريكا"، وذلك في إشارة لما أعلنته واشنطن بشأن تشكيل قوة أمنية على الحدود السورية تضم فصائل كردية.

    وأضاف جاويش أوغلو: "تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن مخاوفنا بشأن الحدود السورية غبر مطمئنة ولم ترضنا بالكامل".

    وأوضح الوزير: "سنتدخل في عفرين ومنبج بسوريا وأبلغنا أمريكا بأننا لا نريد أن نواجه حليفا هناك"، لافتا إلى أنه ينبغي على أميركا أن تقطع علاقاتها مع "المنظمات الإرهابية وأن تكف عن التعاون معها".

    وتابع: "لا يجب أن تعارض روسيا العملية العسكرية في عفرين السورية"، مشيرا إلى أن بلاده ستنسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية على عفرين.

    كما تحدث جاويش أوغلو عن الحكومة السورية قائلا "لا بد من وقف تقدم الحكومة السورية في إدلب".

    وختم: "ينبغي أن ننسق مع روسيا بشأن عفرين السورية رغم خلافنا حول الأسد"، مشيرا إلى أن نائب مستشار الخارجية التركية سيتوجه إلى سوتشي لحضور اللقاء التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني ووحدات حماية الشعب الكردية لن تحضر المؤتمر.

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    أخبار سوريا, أخبار تركيا, وزارة الخارجية التركية, مولود جاويش أوغلو, تركيا, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
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