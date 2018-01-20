روسيا والأردن تؤكدان دعم وحدة سوريا وتشيران إلى أهمية المؤتمر في سوتشي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال اجتماع في نيويورك دعم بلادهما لسيادة ووحدة سوريا، وأشارا أيضا إلى أهمية عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

© Sputnik. Aleksei Druzhinin بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في "سوتشي"

موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف والصفدي تبادلا شامل لوجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط في ضوء استمرار في هذه المنطقة إمكانات لانفجار الصراعات الداخلية والتهديدات الإرهابية، التي لا تزال لديها تأثير مزعزع للاستقرار على الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان:"تم إيلاء اهتمام خاص في هذا السياق إلى تطور الوضع في سوريا".

وأكد الجانبان الدعم المبدئي لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ، وعدم وجود بديل عن التسوية السياسية من خلال الحوار الشامل بين السوريين على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وفي هذا الصدد، تم الإشارة إلى أهمية عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، والذي يتم التحضير له بنشاط حاليا ".

وأشارت الخارجية أيضا، إلى أن الجانبان بحثا خلال اللقاء الوضع الحالي للتسوية في الشرق الأوسط، وتم التأكيد على الالتزام بحل الدولتين للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي المعترف بها عالميا، فضلا عن ضرورة استئناف سريع لعملية التفاوض.

وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية "أشار الجانبان إلى عدم جواز تصعيد المواجهة الفلسطينية- الإسرائيلية، وخاصة في القدس الشرقية، الناجمة عن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وكما ذكر سابقا، أعلن الصفدي في اللقاء مع لافروف، أنه سعيد لمناقشة "العديد من القضايا" معه، عقب محادثاته التي جرت في وقت سابق، مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.