أردوغان: العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا في الميدان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية التي يشنها الجيش التركي في مدينة عفرين شمالي سوريا قد بدأت فعليا على الأرض، مشيرا إلى أنها ستسمر حتى منبج والحدود العراقية.

© REUTERS/ Umit Bektas إصابة شخصين بجروح بالغة بقصف الجيش التركي على عفرين

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان، اليوم السبت، 20 يناير/كانون الثاني، في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة كوتاهيا التركية: "عملية عفرين بدأت فعليا على الأرض، وستليها منبج، وتستمر حتى الحدود العراقية".

وكان مصدر ميداني كردي، قال لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، اليوم السبت، إن "شخصين أصيبا في حصيلة أولية للقصف المتواصل للجيش التركي على قرى عفرين بريف حلب".

وكان الجيش التركي أعلن، في وقت سابق، أنه قصف ملاجئ تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ورد على اعتداءات من وحدات حماية الشعب الكردية في مقاطعة عفرين، شمال سوريا، في إطار حق الدفاع عن النفس.