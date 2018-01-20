مقاتلات تركية تقصف مواقع الأكراد في مدينة عفرين السورية (فيديو)

وأضافت الوكالة الرسمية، أن المقاتلات الحربية التركية حلقت فوق أجواء قضائي "ريحانلي" و"قرقخان" بولاية هطاي التركية المحاذية لمدينة عفرين السورية، مؤكدة قصفت نقطة مراقبة لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي في عفرين السورية.
من جانبها، نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول تركي كبير، إن مقاتلات تركية قصفت أهدافاً تابعة لوحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين بسوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن، في وقت سابق، أن العملية التي يشنها الجيش التركي في مدينة عفرين شمالي سوريا قد بدأت فعليا على الأرض، مشيرا إلى أنها ستسمر حتى منبج والحدود العراقية.
كما اعتبرت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، الهجوم الذي تشنه القوات التركية على مدينة عفرين شمالي سوريا، بمثابة فرصة لحياة جديدة لتنظيم "داعش" الإرهابي.
#Canlı: TSK #Afrin'i bombalıyor https://t.co/FWGNd9VrQL— AA Canlı (@AACanli) January 20, 2018
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