مقاتلات تركية تقصف مواقع الأكراد في مدينة عفرين السورية (فيديو)

شنت مقاتلات تركية غارات على مواقع لوحدات الحماية الكردية في عفرين، مساء اليوم السبت، 20 يناير/كانون الثاني، بالتزامن مع دخول مقاتلين من "الجيش السوري الحر" إلى المنطقة الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد.

© AFP 2018/ Tobias Schwarz أردوغان: العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا في الميدان

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية، أن الطائرات الحربية التركية قصفت نقطة مراقبة لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، مؤكدة أن "الجيش السوري الحر" بدأ دعمه للعملية العسكرية التي تخوضها تركيا ضد القوات الكردية، والتي بدأت بضربات على معسكرات ومخابئ للمقاتلين الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

وأضافت الوكالة الرسمية، أن المقاتلات الحربية التركية حلقت فوق أجواء قضائي "ريحانلي" و"قرقخان" بولاية هطاي التركية المحاذية لمدينة عفرين السورية، مؤكدة قصفت نقطة مراقبة لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي في عفرين السورية.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول تركي كبير، إن مقاتلات تركية قصفت أهدافاً تابعة لوحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين بسوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن، في وقت سابق، أن العملية التي يشنها الجيش التركي في مدينة عفرين شمالي سوريا قد بدأت فعليا على الأرض، مشيرا إلى أنها ستسمر حتى منبج والحدود العراقية.

كما اعتبرت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، الهجوم الذي تشنه القوات التركية على مدينة عفرين شمالي سوريا، بمثابة فرصة لحياة جديدة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 20, 2018

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 20, 2018

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 20, 2018