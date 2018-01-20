الداخلية الأفغانية: هجوم على فندق في كابول ومقتل مدنيين واحتجاز رهائن

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مساء اليوم السبت 20 يناير/ كانون الأول، عن مقتل عدد من الأشخاص واحتجاز البعض كرهائن بعد هجوم على فندق بالعاصمة كابول.

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كابول — سبوتنيك . وأفادت قناة "طلوع" الأفغانية بأن "الداخلية الأفغانية تؤكد قيام مسلحين بقتل عدد من المدنيين واحتجاز رهائن بفندق انتركونتيننتال بالعاصمة كابول".

كما نقلت القناة عن نجيب دانش، الناطق باسم الوزارة، قوله إن "قوات الشرطة أغلقت المنطقة المحيطة بالفندق".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن مجموعة من 3 أو 4 مسلحين هاجمت فندق انتركونتيننتال وتبادلت إطلاق النار مع قوات الأمن.

وقال المتحدث نجيب دانيش إن تفاصيل الهجوم لم تتضح ولم ترد أي معلومات بشأن الضحايا لكن هناك انتحاريين ضمن المهاجمين، حسب رويترز.