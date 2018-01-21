إغلاق مزار تمثال الحرية في نيويورك أمام السائحين

فوجئ السائحون الذين وصلوا، أمس السبت 20 يناير/كانون الثاني، إلى متنزه باتري بمنطقة مانهاتن السفلى،على أمل اللحاق بمركب ينقلهم إلى تمثال الحرية في ميناء نيويورك، بأن المزار المهم للغاية جرى إغلاقه بسبب وقف أنشطة الإدارة الأمريكية.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL أمريكا تحث تركيا وأكراد سوريا على تجنب العنف

وأعلنت إدارة المتنزه الوطني بعد ظهر الجمعة الماضية أنها ستغلق المزار التاريخي وجزيرة إيليس المجاورة أمام الزائرين إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق تمويل، لكن يبدو أن الرسالة لم تصل إلى الجميع، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت أمبارو مينديز، 17 عاما، وهي طالبة جاءت ضمن برنامج تبادل من الأرجنتين برفقة صديقتها إنها اشترت التذاكر عبر الإنترنت قبل أسبوع لزيارة التمثال والجزيرة، وقالت صديقتها برونيلا بيتوروسو، 16 عاما:

جئنا لمشاهدة تمثال الحرية، وهذه التجربة ليست مثل أن نشاهده من هنا.

ولم يكن أي منهما على دراية بوقف أنشطة الحكومة، وعبرت مينديز عن استغرابها عندما شرح لها أحد المختصين مسألة وقف الأنشطة، وأضافت بيتورسو "لن نأتي إلى هنا مرة أخرى".

يذكر أن المؤسسات الفيدرالية الأمريكية توقفت عن العمل بسبب عدم التوصل لإتفاق في مجلس الشيوخ الأمريكي حول مشروع قانون جديد حول التمويل، وذلك لعدم موافقة الديمقراطيين للمشروع الذي طرحه الجمهوريون.