إغلاق مزار تمثال الحرية في نيويورك أمام السائحين

وقالت أمبارو مينديز، 17 عاما، وهي طالبة جاءت ضمن برنامج تبادل من الأرجنتين برفقة صديقتها إنها اشترت التذاكر عبر الإنترنت قبل أسبوع لزيارة التمثال والجزيرة، وقالت صديقتها برونيلا بيتوروسو، 16 عاما:
جئنا لمشاهدة تمثال الحرية، وهذه التجربة ليست مثل أن نشاهده من هنا.
ولم يكن أي منهما على دراية بوقف أنشطة الحكومة، وعبرت مينديز عن استغرابها عندما شرح لها أحد المختصين مسألة وقف الأنشطة، وأضافت بيتورسو "لن نأتي إلى هنا مرة أخرى".
يذكر أن المؤسسات الفيدرالية الأمريكية توقفت عن العمل بسبب عدم التوصل لإتفاق في مجلس الشيوخ الأمريكي حول مشروع قانون جديد حول التمويل، وذلك لعدم موافقة الديمقراطيين للمشروع الذي طرحه الجمهوريون.
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