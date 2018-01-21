بن علي يلدريم: أنقرة تستهدف إقامة "منطقة آمنة" عمقها 30 كيلومترا في عفرين

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن القوات التركية دخلت منطقة عفرين في شمال سوريا، وذلك بعد يوم من بدء الغارات الجوية في إطار عملية "غصن الزيتون".

ونقلت قناة "خبر ترك" التلفزيونية التركية عن رئيس الوزراء بن علي يلدريم قوله إن قوات الجيش التركي دخلت عفرين السورية. وأضاف أن عملية عفرين ستنفذ على 4 مراحل وسيتم تشكيل منطقة آمنة بعمق 30 كيلو متر.

وقال رئيس الوزراء التركي إن تركيا متفقة مع روسيا في جميع المواضيع، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تصدر موقفا معارضا لعملية عفرين حتى الآن

وأضاف يلدريم أن أنقرة أبلغت الحكومة السورية عن عملية عفرين بواسطة روسيا وإيران، مؤكداً أن العملية لن تؤثر على مفاوضات أستانا وسوتشي.

وكانت قناة "إن تي في" التركية، قالت إن دبابات الجيش دخلت الأراضي السورية دعما لهجوم فصائل "الجيش الحر" على مدينة عفرين.

كما أكدت رئاسة الأركان التركية، أن عملية "غصن الزيتون" مستمرة كما هو مخطط لها، وقالت إن الجيش التركي قصف حتى الآن 153 هدفا عسكريا في إطار عملية عفرين شمال سوريا.