نتنياهو: بنس صديق حقيقي لإسرائيل وسأبحث معه جهود التصدي للبرنامج النووي الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، إنه سيبحث مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس‏ الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية من أجل مواجهة ما أسماه "العدوان الإيراني والبرنامج النووي الإيراني".

© REUTERS/ Jonathan Ernst البيت الأبيض: زيارة بنس إلى الشرق الأوسط ستتم في موعدها

القدس- سبوتنيك وذكر نتنياهو، في بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، "سيصل هذا المساء إلى إسرائيل صديق كبير وحقيقي لإسرائيل وهو نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. سنرحب به وأتطلع كثيرا إلى محادثاتي معه".

وأضاف البيان "سنبحث الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل صد العدوان الإيراني والبرنامج النووي الإيراني وبالطبع من أجل تعزيز الأمن والسلام في المنطقة".

ويزور بنس إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية شملت مصر والأردن، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.