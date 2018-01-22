تيلرسون: مخاوف تركيا في سوريا مشروعة

قال وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون اليوم الاثنين 22 يناير/ كانون الثاني أن أمريكا تبحث مع تركيا وبعض القوات على الأرض كيفية استقرار الوضع بشمال غرب سوريا.

وأضاف تيلرسون أنهم يبحثون مع تركيا الاستجابة لمخاوف تركيا الأمنية المشروعة، حسب رويترز.

ونسب تقرير ممثل عن وسائل الإعلام إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قوله اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع تركيا على إقامة منطقة أمنية في شمال غرب سوريا لتلبية احتياجاتها الأمنية المشروعة.

ونقل صحفي، يسافر مع تيلرسون إلى باريس، عنه قوله إن الولايات المتحدة قالت لتركيا "دعونا نرى إن كان بوسعنا العمل معا لإقامة المنطقة الأمنية التي قد تحتاجونها… نحن في مناقشات مع الأتراك وبعض القوات على الأرض أيضا عن كيفية تحقيق الاستقرار وتهدئة مخاوف تركيا المشروعة بشأن أمنها".