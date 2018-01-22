رئيس الأركان البريطانية لا يعرف نقاط ضعف روسيا

أعلن رئيس هيئة الأركان البريطانية، الجنرال نيكولاس كارتر، أنه من أجل التصدي لروسيا يجب على الغرب أن يعرف نقاط ضعفها، وأن يتذكر أن روسيا تحترم القوة.

وقال كارتر خلال خطابه في المعهد القوات المسلحة الملكي: "علينا أن نعترف أن روسيا تحترم القوة والأقوياء، في البداية خططت روسيا للاستيلاء على جزء كبير من الأرض الأوكرانية، لكنها تفاجأت بمقاومة أوكرانيا واضطرت أن توافق على أرض أصغر. لذلك يجب علينا أن نحدد نقاط ضعف روسيا وبناء عليه يجب أن نتصرف".

© Sputnik. Ramil Sitdikov قائد الجيش البريطاني: لا نستيطع أن نجاري قوة الجيش الروسي

ووفقا له، فأن الغرب بحاجة إلى إنشاء مؤسسات قوية في الدول المجاورة لروسيا "للحصول على الثقة" و"الحفاظ على الضغوط" على حد سواء الخارجية والداخلية. ويرى الجنرال أيضا أنه من المهم تقليل اعتماد الدول الغربية على روسيا في مجال الطاقة، وأيضا الحفاظ على نظام العقوبات" و"أن نخبر الشعب الروسى بما يحدث بالفعل على أرض الواقع".

وأضاف كارتر، "أننا نحتاج أيضا إلى حماية إمكانياتنا الحيوية — الفضاء السيبرانى مهم ويجب أن نحدد نقاط ضعفنا الخاصة بالنفوذ الروسى ومواجهة التضليل الإعلامي، ثم نعمل بحزم ضدها".

وتابع، أنه من الضرورى أيضا الحفاظ على الوجود العسكرى للناتو فى أوروبا الشرقية، قائلا، "نحن بحاجة لمواصلة تقوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاعتراف بأن الاستعداد القتالي مرتبط بشكل كبير بسرعة الكشف عن التهديد، وسرعة اتخاذ القرارات وسرعة الانتشار، مشيرا إلى أهمية العودة إلى نظام التدريبات السنوي للحلف على جميع المستويات سواء كانت استراتيجية أو تكتيكية.

يذكر أن موسكو ذكرت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.

هذا وأنضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد استفتاء أجري في مارس/أذار 2014، حيث صوت 96.77٪ من ناخبي القرم و95.6٪ من سيفاستوبول للانضمام إلى روسيا.

يذكر أن القيادة الروسية قد أعلنت مرارا وتكرارا أن شعب القرم صوت بشكل ديمقراطي، بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لم شمل روسيا. ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت بشكل نهائي".