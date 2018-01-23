منظمة دولية تتبرع لبناء "سد النهضة"

من جانبه، أعرب السفير الإثيوبي لدى جيبوتي شاميبو فيتامو، عن شكر بلاده للمنظمة على دعمها، وقال إن الحكومة الإثيوبية اعتمدت على مساهمات مواطنيها في الداخل والخارج، وأصدقائها من خلال شراء السندات والتبرعات لبناء السد.
وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد أفادت، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا ميريام ديسالين، يرفض تحكيم البنك الدولي حول الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة.
وردت مصر عن طريق المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، معرباً عن قلق القاهرة من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي عن رفض الاقتراح المصري بشأن مشاركة البنك الدولي في محادثات سد النهضة، مؤكداً أن الجانب الإثيوبي رد بأن التصريحات "اقتطعت من سياقها".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)