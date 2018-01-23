منظمة دولية تتبرع لبناء "سد النهضة"

أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" تبرعها لإثيوبيا بمبلغ 150 ألف دولار أمريكى، من أجل بناء سد النهضة.

© AFP 2018/ أنباء عن قمة ثلاثية بين السيسي والبشير وديسالين في أديس أبابا

ووفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" ، قال الأمين العام للهيئة المهندس محبوب معلم إن "الدعم الباقي سيقدم في وقت قريب، معرباً عن "مواصلة الدعم الشامل لإثيوبيا حتى اكتمال بناء السد، نظرا للدور الذي سيلعبه السد في التكامل الاقتصادي للمنطقة".

من جانبه، أعرب السفير الإثيوبي لدى جيبوتي شاميبو فيتامو، عن شكر بلاده للمنظمة على دعمها، وقال إن الحكومة الإثيوبية اعتمدت على مساهمات مواطنيها في الداخل والخارج، وأصدقائها من خلال شراء السندات والتبرعات لبناء السد.

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد أفادت، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا ميريام ديسالين، يرفض تحكيم البنك الدولي حول الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة.

وردت مصر عن طريق المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، معرباً عن قلق القاهرة من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي عن رفض الاقتراح المصري بشأن مشاركة البنك الدولي في محادثات سد النهضة، مؤكداً أن الجانب الإثيوبي رد بأن التصريحات "اقتطعت من سياقها".