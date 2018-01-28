مسيرة في باريس احتجاجا على التوغل التركي في سوريا (صور)

وبدأت المسيرة من قصر الجمهورية وانتهت عند قصر الباستيل ولوح المحتجون خلالها بأعلام كردية ورفعوا لافتات تطالب فرنسا والاتحاد الأوروبي بإدانة أفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما نقلته "رويترز".
وتعتبر أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إرهابيين لكن مقاتلي هذه الجماعة لعبوا دورا بارزا في الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم "داعش" في سوريا.
وكانت فرنسا والولايات المتحدة وروسيا وغيرها من الدول دعت تركيا لممارسة ضبط النفس في سوريا لكن تلك الدول لم تصدر أي إدانة للعملية التركية مما أثار غضب الجاليات الكردية.
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