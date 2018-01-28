مسيرة في باريس احتجاجا على التوغل التركي في سوريا (صور)

خرج مئات، معظمهم أكراد، في مسيرة في باريس أمس السبت، 27 يناير/كانون الثاني، احتجاجا على العملية البرية والجوية لتركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين شمالي غرب سوريا.

وبدأت المسيرة من قصر الجمهورية وانتهت عند قصر الباستيل ولوح المحتجون خلالها بأعلام كردية ورفعوا لافتات تطالب فرنسا والاتحاد الأوروبي بإدانة أفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما نقلته "رويترز".

© REUTERS/ PASCAL ROSSIGNOL مسيرة في باريس احتجاجا على التوغل التركي في سوريا

وتعتبر أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إرهابيين لكن مقاتلي هذه الجماعة لعبوا دورا بارزا في الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم "داعش" في سوريا.

© REUTERS/ PASCAL ROSSIGNOL مسيرة في باريس احتجاجا على التوغل التركي في سوريا

وكانت فرنسا والولايات المتحدة وروسيا وغيرها من الدول دعت تركيا لممارسة ضبط النفس في سوريا لكن تلك الدول لم تصدر أي إدانة للعملية التركية مما أثار غضب الجاليات الكردية.

© REUTERS/ PASCAL ROSSIGNOL مسيرة في باريس احتجاجا على التوغل التركي في سوريا