مقتل 5 إثر إطلاق نار بمركز غسيل سيارات في أمريكا

لم يتضح بعد إذا ما كانت الشرطة قد قتلت مطلق النار أم ما زالت تطارده.
ولم تؤكد الشرطة دوافع إطلاق النار حتى الآن، إلا أن وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مواقع إخبارية قولها إن السبب خلاف عائلي.
وشهدت الولايات المتحدة العام الماضي عدة حوادث لإطلاق النار عززت الجدل حول قوانين حيازة السلاح.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعقب حادث إطلاق نار في لاس فيغاس أودى بحياة 59 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من السابق لأوانه طرح مسألة الضوابط الخاصة بحيازة السلاح في البلاد.
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