مقتل 5 إثر إطلاق نار بمركز غسيل سيارات في أمريكا

قتل خمسة أشخاص وجرح سادس إثر إطلاق نار، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، في مركز لغسيل السيارات بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسبما قال مسؤولون بشرطة الولاية لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

© REUTERS/ DANISH SIDDIQUI تحذيرات من تسلل إلكتروني يستهدف ماكينات الصرف الآلي في أمريكا

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد موقع فوكس نيوز بأن "شرطة الولاية أكدت مقتل خمسة وإصابة شخص واحد بعد إطلاق نار في مركز لغسيل السيارات جنوب بتسبرغ صباح الأحد"، وتابعت:

لم يتضح بعد إذا ما كانت الشرطة قد قتلت مطلق النار أم ما زالت تطارده.

ولم تؤكد الشرطة دوافع إطلاق النار حتى الآن، إلا أن وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مواقع إخبارية قولها إن السبب خلاف عائلي.

وشهدت الولايات المتحدة العام الماضي عدة حوادث لإطلاق النار عززت الجدل حول قوانين حيازة السلاح.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعقب حادث إطلاق نار في لاس فيغاس أودى بحياة 59 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من السابق لأوانه طرح مسألة الضوابط الخاصة بحيازة السلاح في البلاد.