أمريكا ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة

قررت الولايات المتحدة الأمريكية رفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة إلى أراضيها.

© AFP 2018/ MARWAN NAAMANI بدء سريان حظر السفر إلى الولايات المتحدة

وقالت أمريكا بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين، أنها سترفع الحظر المفروض على اللاجئين من 11 دولة " شديدة الخطورة " لكنها قالت أن الذين يسعون للدخول إلى الولايات المتحدة سيخضعون لتدقيق أكثر صرامة مما كان عليه الحال في الماضي.

وأكدت الولايات المتحدة إن "مقدمو الطلبات من 11 دولة، لم تذكر اسماؤهم، سيواجهون تقييمات أكثر صرامة".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن: "من المهم جدا أن نعرف من يدخل الولايات المتحدة".

وأضاف "أن هذه الاجراءات الأمنية الإضافية ستجعل من الصعب على الجهات الفاعلة السيئة استغلال برنامج اللاجئين لدينا، وسوف تضمن أننا نتبع نهجا أكثر اعتمادا على المخاطر لحماية الوطن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بوضع قيود على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد فترة قصيرة من استلامه مهامه وقع على أمر تنفيذي يحظر مؤقتا دخول كل المهاجرين والزائرين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وهو القرار الذي أدى إلى فوضى بالمطارات وواجهة مواطنيين من هذه الدول بإقامة دعاوى قضائية تطالب بإلغاء تنفيذه.