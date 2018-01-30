سفن حربية إيرانية تبحر نحو المياه الدولية...وهذا ما شهده الحرس الثوري

أبحرت مجموعة السفن الحربية الخمسين التابعة لبحرية الجيش الإيراني، التي تضم مدمرتين إلى المياه الدولية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن مجموعة السفن الحربية الخمسين التابعة لبحرية الجيش الإيراني أبحرت، صباح الثلاثاء، إلى المياه الدولية من أجل تنفيذ المهام المنوطة بها.

وتتألف مجموعة السفن الحربية من المدمرة نقدي، والمدمرة بايندر، وفرقاطة طنب للدعم العسكري.

© AP Photo/ Hasan Sarbakhshian إيران تنشر الحرس الثوري لإخماد "الفتنة الجديدة"

وقال قائد المنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني علي عظمايي: "إننا نشهد تغيرا في سلوك الأمريكيين في الخلیج الفارسي ومضیق هرمز واهتمامهم الأكثر بالقوانین البحرية حیث لا ینتهکون القوانین کالسابق".

وأضاف عظمايي في معرض تعليقه على تصريحات بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول تغيير سلوك السفن الإيرانية في مسارات العبور الدولية وفي مواجهة السفن الأمريكية: "إننا نشهد في الواقع تغير تصرفات الأمريكيين وهم يهتمون أكثر بالقوانین الدولیة ويتجنبون الاقتراب من مياهنا الإقليمية في هذه المنطقة"، بحس بوكالة مهر الإيرانية.

ولفت إلى أن "القوات البحرية للحرس الثوري حافظت وتحافظ على السيادة البحرية للجمهورية الإسلامية في مضيق هرمز والخليج الفارسي بقوة وبناء علی واجباتها الذاتية".

وقال إن "إجراء التمارین المنتظمة وإقامة الدورات البحریة والمراقبة وتطویر الإشراف المعلوماتی من برامجنا الحالیة التي ستستمر بقوة".