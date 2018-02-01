قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس 1 فبراير/ شباط، إنه تم تحييد 800 "إرهابي" في إطار عملية "غصن الزيتون".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي قوله، خلال كلمة له أمام مؤسسات المجتمع المدني، إنه "تم تحييد 800 إرهابي في إطار عملية غصن الزيتون"، مشيرا إلى أن هذا العدد سيزداد حتى ساعات المساء.

وأضاف الرئيس التركي "نعتمد على إيماننا بقضيتنا في التصدي للإرهابيين والانقلابيين"، مشيرا إلى أن "العمل والإنتاج جزء من محاربة الإرهاب".

#عاجل | #أردوغان: تم تحييد 800 إرهابي في إطار عملية #غصن_الزيتون، وهذا العدد سيزداد حتّى ساعات المساء — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 1, 2018

​وكانت تركيا قد أطلقت عملية عسكرية، باسم "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا، ضد الجماعات الكردية، التي تصنفهم "إرهابيين".