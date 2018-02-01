ترامب: الـ"الخامس من مارس" يقترب والديمقراطيون لم يفعلوا شيئا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخامس من مارس/ آذار يقترب بسرعة، لكن الديمقراطيين لم يفعلوا شيئا بشأن برنامج "داكا".

© Sputnik. Vladimir Vedorenko إدارة ترامب تنهي برنامج "داكا" لحماية ترحيل المهاجرين الأطفال

وكان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، قد أعلن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنهاء برنامج " داكا " دون أن يؤثر على المستفيدين من البرنامج حتي 5 مارس/ آذار 2018.

وبرنامج حماية المهاجرين القصر هو برنامج يوفر الحماية للأطفال، الذين دخلوا أمريكا بطريقة غير شرعية؛ ويعرف اختصارا باسم "داكا"، ويستفيد منه حوالي 800 ألف مهاجر شاب.

وكتب ترامب على "تويتر": "الخامس من مارس يقترب بسرعة، والديمقراطيون لا يفعلون أي شيء"، مضيفا: "هم يقاومون ويوجهون اللوم ويشتكون، لكنهم لا يفعلون شيئا".

وينحدر معظم المهاجرين الصغار في الولايات المتحدة من أصول مكسيكية ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، وفقًا لـ"بي بي سي".

March 5th is rapidly approaching and the Democrats are doing nothing about DACA. They Resist, Blame, Complain and Obstruct — and do nothing. Start pushing Nancy Pelosi and the Dems to work out a DACA fix, NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2018

وكتب ترامب على "تويتر" في 29 ديسمبر/ كانون الأول: "الديمقراطيون يدركون أن برنامج "داكا" لن يكون موجودا إذا تم بناء جدار على حدودنا الجنوبية وإيقاف تدفق المهاجرين".

وأمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بتطبيق برنامج "داكا" الذي يسمح لأطفال مهاجرين غير شرعيين بالدراسة والعمل دون أن يتم ملاحقتهم قانونيا.