مدفيديف: يجب التصدي للهجمات الإرهابية المرتبطة بالتقنيات الحديثة

قال رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، إن التطور التقني يتطلب التصدي للهجمات الإرهابية وعمليات الاحتيال الإلكتروني.

ألما آتة — سبوتنيك . وأضاف مدفيديف، اليوم الجمعة 2 فبراير / شباط: "يجب التصدي لمحاولات القرصنة والهجمات الإرهابية التي تستخدم التقنيات الحديثة والاحتيال الإلكتروني، خاصة مع تطور الخدمات الرقمية".

وتابع، في كلمة أمام منتدى "الأجندة الرقمية في عصر العولمة": "قضية الأمن المعلوماتي على أجندتنا"، مضيفا: "مع تطور التقنيات الحديثة يجب حل مسألة التصدي للهجمات الإرهابية الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني والأنشطة الارهابية المرتبطة بها".