تيلرسون: بنس قد يلتقي مع ممثلين عن كوريا الشمالية خلال زيارته لـسيول

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أنه لا يستبعد إجراء نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لقاءات مع ممثلين عن كوريا الشمالية خلال زيارته لكوريا الجنوبية.

© AP Photo/ The South Korean Unification Ministry رئيس كوريا الجنوبية يلتقي الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك . وأعلن تيلرسون خلال زيارته للبيرو:" هناك احتمالات لإجراء اتصالات مع ممثلي كوريا الشمالية".

وتعلق سيول أملها على إجراء محادثات خلال فترة الأولمبياد الشتوية هناك بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، حسب رويترز.

وفي نفس الوقت يزور الزعيم الشرفي لكوريا الشمالية كيم يونغ نام رئيس المجلس الشعب الأعلى، كوريا الجنوبية لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية.