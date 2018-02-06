رئيس فنزويلا يعلن استقرار أسعار النفط بعد الإجراءات المنسقة لبلدان "أوبك"

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت، لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة الماضي، بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وقالت وكالة "رويترز"، إن تخفيضات الإنتاج بددت المخاوف من زيادة إنتاج النفط الأمريكي، مشيرة إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام القياس العالمي "مزيج برنت" بقيمة 24 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، لتصل إلى 69.89 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، ليصل إلى 66.13 دولار للبرميل.
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