رئيس فنزويلا يعلن استقرار أسعار النفط بعد الإجراءات المنسقة لبلدان "أوبك"

أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، عن استقرار أسعار النفط على خلفية الإجراءات المنسقة بشكل جيد من قبل بلدان منظمة أوبك بالإضافة إلى الدول التي وافقت على الحد من الإنتاج.

© Sputnik. Maxim Blinov نوفاك يبحث مع وزير النفط السوري التعاون الثنائي

مكسيكو — سبوتنيك . وقال مادورو عقب اجتماعه فى كاراكاس مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط " اوبك " محمد باركيندو على أثير التلفزيون الوطني فى البلاد: أن" أسعار أسواق النفط دخلت مرحلة الاستقرار".

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت، لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة الماضي، بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وقالت وكالة "رويترز"، إن تخفيضات الإنتاج بددت المخاوف من زيادة إنتاج النفط الأمريكي، مشيرة إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام القياس العالمي "مزيج برنت" بقيمة 24 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، لتصل إلى 69.89 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، ليصل إلى 66.13 دولار للبرميل.