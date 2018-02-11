إيران: إسقاط الجيش السوري للطائرة الإسرائيلية سيغير قواعد الاشتباك بالمنطقة

ونفى أن يكون هناك أي دور لإيران في إسقاط الطائرة الإسرائيلية التي كانت تشن غارة على مواقع في سوريا، وقال إن الدفاعات الجوية السورية هي التي أسقطت هذه الطائرة التي اخترقت الأجواء السورية واعتدت على سيادة البلاد.
يذكر أن طائرة حربية من طراز "أف — 16" سقطت صباح أمس السبت، في المنطقة الواقعة بين مدينتي حيفا والناصرة بعد أن استهدفتها الدفاعات الأرضية السورية، وذلك بعد استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لطائرة مسيرة بدون طيار زعم أنها إيرانية واخترقت المجال الجوي الإسرائيلي عند هضبة الجولان السوري المحتل.
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