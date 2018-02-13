نتنياهو يتعهد بالاستمرار في منصبه بعد اتهامه بالرشوة

تعهد بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، بالاستمرار في منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدما أوصت الشرطة النائب العام بتوجيه اتهامات له بالرشوة في تحقيقين جنائيين.

ونقلت "رويترز" عن نتنياهو نفيه ارتكاب أية مخالفات وقال:

سأواصل قيادة إسرائيل بمسؤولية وبإخلاص.

وقال نتنياهو في كلمة مساء اليوم "أعمل كل شيء لمصلحة البلد وليس لأحصل على سيجار أو انحياز إعلامي لصالحي".

وأضاف "القضايا التي تتحدث عنها الشرطة ضدي ستنتهي بدون أي شيء يذكر"، متابعا "توصيات الشرطة ضدي نابعة من أن هناك محققون يستهدفونني بادعاءات كاذبة".

وكانت المحكمة العليا قد رفضت مساء يوم أمس الإثنين، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، وذلك بعد أن أوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، إلى الشرطة بتأجيل نشر توصياتها.