زعيم الجمهوريين في"الشيوخ الأمريكي": نؤيد تشريع "الركائز الأربع" بشأن الهجرة

واصل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي ضغوطهم على الديمقراطيين ليقبلوا مطالب الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بتشديد قوانين الهجرة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وأعلن ميتش مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ، أمس الثلاثاء 13 فبراير / شباط، أنه يؤيد تشريع "الركائز الأربع" لترامب بشأن الإصلاح الشامل للهجرة، التي تشمل خطط بناء جدار المكسيك ووقف برنامج التأشيرات بنظام القرعة، إضافة إلى فرض قيود على منح تأشيرات لأسر المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف مكونيل، في خطاب بمجلس الشيوخ: "يحظى هذا المقترح بدعمي وأظن أنه يستحق دعم كل سناتور مستعد لسن قانون".

وقالت "رويترز" إن "ركيزة" ترامب الخاصة بالهجرة هي أسهل جانب يمكن أن يقبله الديمقراطيون، مشيرة إلى أن هذا الجانب يحمي نحو 1.8 مليون من أبناء المهاجرين، الذين حضروا إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي وهم أطفال.

ويتردد كثير من الديمقراطيين في المساعدة على تمويل الجدار الذي تعهد ترامب طويلا ببنائه على الحدود مع المكسيك بهدف منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة ويرى كثير منهم أنه غير فعال.