أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار في فلوريدا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار الذي وقع، مساء الأربعاء، بولاية فلوريدا الأمريكية، والذي تسبب في مقتل 17 شخصا.

وقال ترامب مغردا على موقع "تويتر"، "أقدم تعازي ودعواتي لعائلات ضحايا حادث فلوريدا".

وتابع، "لا يجب أن يشعر أي شخص سواء كان طالبا أو معلما بالخطر وهو داخل المدارس الأمريكية".

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018

هذا وأكدت الشرطة الأمريكية، أن مسلحا يبلغ من العمر 19 عاما فتح النار، يوم الأربعاء، في مدرسة ثانوية في فلوريدا كان قد تم فصله منها لأسباب تتعلق بالانضباط لم يذكرها، قتل 17 شخصا قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

وقالت الشرطة، إن 12 شخصا قتلوا فى مبنى المدرسة و3 فى الشارع وتوفى اثنان أخران فى المستشفى. ولم يذكر بيانات عن عدد الجرحى، مشيرة إلى أن بعض الضحايا في غرف العمليات.

يذكر أن المدرسة التي وقعت فيها الحادثة تقع فى مدينة باركلاند بولاية فلوريدا ويدرس بها حوالي 3 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما.