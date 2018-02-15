رامافوسا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجنوب أفريقيا

أدى سيريل رامافوسا، اليوم الخميس 15 فبراير/ شباط، اليمين الدستورية رئيسا لجنوب أفريقيا.

© REUTERS/ MIKE HUTCHINGS ما هي التحديات التي تواجه رامافوزا الرئيس الجديد لجنوب أفريقيا

موسكو- سبوتنيك ونقلت قناة "نيوز 24" فعاليات أداء اليمين بحضور أعضاء البرلمان، وقاضي المحكمة العليا، موغوينغا موغوينغا، وعدد من الصحفيين والضيوف الأجانب.

وكان الرئيس السابق جاكوب زوما قد أعلن استقالته، أمس الأربعاء، بعد ضغوط من حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي"، وتم الاتفاق على رامافوسا ليتولى رئاسة البلاد.

وواجه زوما، الذي تلاحقه فضائح، ويتولى السلطة منذ 2009 ، ضغوطا متزايدة للتنحي، كما شهد اقتصاد جنوب أفريقيا، الأكثر تقدما في القارة، ركودا طوال تسعة أعوام قضاها زوما في السلطة، مع عزوف المصارف وشركات التعدين عن الاستثمار بسبب الشكوك السياسية وتفشي الفساد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2019.