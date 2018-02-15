من السجن إلى الاستقالة... رحلة رئيس جنوب أفريقيا السابق في 60 عاما

أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما استقالته من منصبه، أمس الأربعاء 14 فبراير/ شباط، بعدما قرر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، عزله من منصبه لارتكابه جرائم فساد.

© Sputnik. Aleksey Drujinin زوما: لا أوافق على قرار الحزب بإقالتي ولكنني لن أتحداه

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، رسما توضيحيا يرصد مسيرة زوما السياسية في 60 عاما، بدأها سجينا سياسيا عام 1958، وصولا إلى استقالته في 2018.

في عام 1958، انضم جاكوب زوما إلى حزب المؤتمر المؤتمر الوطني، وفي الفترة، التي تلت انضمامه للحزب حتى عام 1987 قضى زوما عشر سنوات سجين سياسي، إضافة إلى 15 عاما في المنفى.

وتولى في عام 1994، منصب وزير في أول حكومة تم تشكيلها عقب الإطاحة بنظام الفصل العنصري، ثم تولى منصب نائب الرئيس ثابو مبيكي عام 1999.

أما في عام 2005، واجه جاكوب زوما تهما بقضايا فساد، لكنه تولي منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني عام 2007، قبل أن يتم انتخابه رئيسا عام 2009.

وتم مطالبته عام 2016 برد أموال عامة استخدامها لأغراض خاصة.

#UPDATE South Africa's President Jacob Zuma resigns, forced out by own ANC party https://t.co/nXpv6KfLNv pic.twitter.com/YvEO9nZVPb — AFP news agency (@AFP) February 14, 2018

وفي عام 2017، تم انتخاب سيريل رامافوسا، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ليصبح رئيسا للحزب، خلفا لجاكوب زوما.

وأعلن جاكوب زوما، الذي يبلغ من العمر 75 عاما، استقالته من منصبه، أمس الأربعاء، بعدما قرار الحزب الحاكم عزله في وقت سابق على خلفية اتهامات بالفساد.