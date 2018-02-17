زلزال بقوة 7.5 ريختر يهز جنوب غرب المكسيك

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت 17 فبراير/شباط، عن رصد زلزال قوي في المكسيك بولاية واهاكا جنوبي البلاد قرب ساحل المحيط الهادي.

© AP Photo/ Sander van Deventer زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوبي تركيا

موسكو — سبوتنيك . ويقع الزلزال على عمق 43 كيلومترا، فيما لم ترد معلومات عن حجم الدمار الذي سببه الزلزال أوعن الضحايا بعد، وأفاد مركز الإنذار بأمواج التسونامي في المحيط الهادئ بأن خطر تسونامي غير متوقع بعد وقوع هذا الزلزال.

يذكر أن زلزالا قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، كان قد ضرب أحد سواحل المكسيك، يوم 19 يناير المنصرم.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد صرحت بأن زلزالا قوته 6.6 درجة ضرب منطقة قبالة ساحل منطقة "لوريتو" في ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، وفقا لوكالة "رويترز"، ولفتت الهيئة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.