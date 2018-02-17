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12:16 17 فبراير/ شباط 2018
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    مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي

    مستشار خامنئي: زيارة تيلرسون ناجمة عن هزائم عسكرية أمريكية في الدول الإسلامية

    © AP Photo/ Ebrahim Noroozi
    العالم
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    اعتبر مستشار علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للمنطقة ناجمةً عن الهزائم الميدانية والعسكرية الأمريكية في الدول الإسلامية.

    القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية، صباح اليوم السبت، عن ولايتي قوله خلال لقائه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بغداد إن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة جاءت على خلفية الهزائم الميدانية والعسكرية الأمريكية في البلدان الإسلامية"، متابعا "أمريكا هي أكبر مشكلة في منطقة الشرق الأوسط".

    نيكي هيلي
    © AP Photo/ Richard Drew
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    وأضاف ولايتي أن إيران "تتابع بدقة التحركات السياسية العسكرية والأمنية الأمريكية في المنطقة"، مؤكدا "التعاطي المستمر بين إيران والعراق وسوريا لن يسمح للأمريكيين بالتغلغل في المناطق التي يقطنها الأكراد".

    فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، عن الجعفري قوله إن "إيران تلعب دورا مهما في الدعم الاستراتيجي والمعنوي الذي تقدمه لقوى المقاومة في المنطقة"، متابعا "عندما تعتمد الشعوب على قدراتها الدّاخلية لا يمكن لأي عدو أن يقف في وجههم".

    وأضاف وزير الخارجية العراقي "في إطار مكافحة "داعش"، كان واضحا للجميع أن الشعب والحكومة الإيرانية كانوا الأخوة الحقيقيين لنا".

    آية الله علي خامنئي
    © AP Photo/ Office of the Iranian Supreme Leader via AP
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    وأوضحت الوكالتان أن ولايتي والجعفري التقيا أمس الجمعة في العاصمة العراقية بغداد؛ لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدّولية، وتبادلا الآراء حول التطورات الإقليمية والدّولية، وناقشا خلال المحادثات سبل تعزيز العلاقات بين إيران والعراق على كافة المستويات.

     وأعلن العراق انتصاره بشكل نهائي على تنظيم "داعش" الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

    وعقد في الكويت مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق، بمشاركة دولية واسعة، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلاله عددا من المسؤولين الدوليين على رأسهم تيلرسون، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وغيرهما.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, علي أكبر ولايتي, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, إيران
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