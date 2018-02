مستشار خامنئي: زيارة تيلرسون ناجمة عن هزائم عسكرية أمريكية في الدول الإسلامية

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية، صباح اليوم السبت، عن ولايتي قوله خلال لقائه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بغداد إن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة جاءت على خلفية الهزائم الميدانية والعسكرية الأمريكية في البلدان الإسلامية"، متابعا "أمريكا هي أكبر مشكلة في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف ولايتي أن إيران "تتابع بدقة التحركات السياسية العسكرية والأمنية الأمريكية في المنطقة"، مؤكدا "التعاطي المستمر بين إيران والعراق وسوريا لن يسمح للأمريكيين بالتغلغل في المناطق التي يقطنها الأكراد".

فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، عن الجعفري قوله إن "إيران تلعب دورا مهما في الدعم الاستراتيجي والمعنوي الذي تقدمه لقوى المقاومة في المنطقة"، متابعا "عندما تعتمد الشعوب على قدراتها الدّاخلية لا يمكن لأي عدو أن يقف في وجههم".

وأضاف وزير الخارجية العراقي "في إطار مكافحة "داعش"، كان واضحا للجميع أن الشعب والحكومة الإيرانية كانوا الأخوة الحقيقيين لنا".