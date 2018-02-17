مستشار خامنئي: زيارة تيلرسون ناجمة عن هزائم عسكرية أمريكية في الدول الإسلامية

اعتبر مستشار علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للمنطقة ناجمةً عن الهزائم الميدانية والعسكرية الأمريكية في الدول الإسلامية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية، صباح اليوم السبت، عن ولايتي قوله خلال لقائه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بغداد إن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة جاءت على خلفية الهزائم الميدانية والعسكرية الأمريكية في البلدان الإسلامية"، متابعا "أمريكا هي أكبر مشكلة في منطقة الشرق الأوسط".

© AP Photo/ Richard Drew الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات ضد إيران

وأضاف ولايتي أن إيران "تتابع بدقة التحركات السياسية العسكرية والأمنية الأمريكية في المنطقة"، مؤكدا "التعاطي المستمر بين إيران والعراق وسوريا لن يسمح للأمريكيين بالتغلغل في المناطق التي يقطنها الأكراد".

فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، عن الجعفري قوله إن "إيران تلعب دورا مهما في الدعم الاستراتيجي والمعنوي الذي تقدمه لقوى المقاومة في المنطقة"، متابعا "عندما تعتمد الشعوب على قدراتها الدّاخلية لا يمكن لأي عدو أن يقف في وجههم".

وأضاف وزير الخارجية العراقي "في إطار مكافحة "داعش"، كان واضحا للجميع أن الشعب والحكومة الإيرانية كانوا الأخوة الحقيقيين لنا".

© AP Photo/ Office of the Iranian Supreme Leader via AP خامنئي: أمريكا نقلت "داعش" إلى هذه الدولة

وأوضحت الوكالتان أن ولايتي والجعفري التقيا أمس الجمعة في العاصمة العراقية بغداد؛ لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدّولية، وتبادلا الآراء حول التطورات الإقليمية والدّولية، وناقشا خلال المحادثات سبل تعزيز العلاقات بين إيران والعراق على كافة المستويات.

وأعلن العراق انتصاره بشكل نهائي على تنظيم "داعش" الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعقد في الكويت مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق، بمشاركة دولية واسعة، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلاله عددا من المسؤولين الدوليين على رأسهم تيلرسون، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وغيرهما.