مصادر إسرائيلية: الصواريخ السورية حلقت فوق تل أبيب وسقطت في البحر

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن أن بعض الصواريخ السورية التي أطلقت باتجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية التي أغارت السبت الماضي على سوريا، قد عبرت مناطق وسط إسرائيل وسقطت في مياه المتوسط.

© Sputnik. Michail Voskresenskiy التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ، قال المعلق العسكري ألون بن دافيد إلى أن "الصواريخ حلقت في أجواء وسط البلاد، ولهذا السبب أغلق مطار بن غوريون الدولي لفترة وجيزة من الوقت"، نافياً أن تكون هذه تكون الصواريخ سقطت فوق العاصمة تل أبيب.

وذكر تحقيق يجريه الجيش الإسرائيلي في تحطم مقاتلة "إف-16" إسرائيلية شاركت في الغارة، أن الصواريخ السورية التي استهدفت سرب الطيران الإسرائيلي المكون من 8 طائرات وأغار على 12 موقعاً في سورياً، عبرت فوق مدينة تل أبيب وسقطت في البحر المتوسط.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم سبت 10 فبراير/شباط، إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية، زعم أنها اخترقت المجال الجوي الخاص به من سوريا، كما أكد أنه وجه ضربات إلى منشآت إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية فتحت النيران على الطائرات الإسرائيلية.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن قوات الدفاع الجوي السورية أطلقت عدة صواريخ مضادة للطائرات على طائرات إسرائيلية.