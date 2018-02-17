مصادر إسرائيلية: الصواريخ السورية حلقت فوق تل أبيب وسقطت في البحر

وذكر تحقيق يجريه الجيش الإسرائيلي في تحطم مقاتلة "إف-16" إسرائيلية شاركت في الغارة، أن الصواريخ السورية التي استهدفت سرب الطيران الإسرائيلي المكون من 8 طائرات وأغار على 12 موقعاً في سورياً، عبرت فوق مدينة تل أبيب وسقطت في البحر المتوسط.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم سبت 10 فبراير/شباط، إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية، زعم أنها اخترقت المجال الجوي الخاص به من سوريا، كما أكد أنه وجه ضربات إلى منشآت إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية فتحت النيران على الطائرات الإسرائيلية.
واعترف الجيش الإسرائيلي بأن قوات الدفاع الجوي السورية أطلقت عدة صواريخ مضادة للطائرات على طائرات إسرائيلية.
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