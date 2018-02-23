ترامب: إذا لم تنجح العقوبات سنلجأ "للمرحلة الثانية" في مواجهة كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى المرحلة الثانية في مواجهة كوريا الشمالية إذا لم تفلح العقوبات معها.

© Sputnik. Mikhail Klimentyev أمريكا تجري نقاشا مع روسيا حول تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك . وأكد ترامب اليوم الجمعة 23 فبراير/ شباط أن العقوبات إذا لم تتم كما هو مخطط لها، فستلجأ بلاده إلى ما وصفها بـ"المرحلة الثانية" لمواجهة كوريا الشمالية.

وقال ترامب خلال مؤتمر له مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول:" إذا لم تنجح العقوبات، سنضطر إلى اللجوء للمرحلة الثانية، وستكون هذه المرحلة صعبة للغاية ومؤسفة للعالم".

وأعلن ترامب، اليوم الجمعة عن اعتزامه فرض حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

وقال في خطاب إنه سيطلق أكبر مجموعة من العقوبات على نظام كوريا الشمالية.