دوتيرتي للكويت: عليكم تسليم قاتل العاملة الفلبينية

رحب القصر الرئاسي في الفلبين، باعتقال المتهم اللبناني في قتل الخادمة جوانا ديمفيليس، والتي عثر على جثتها في "فريزر" ثلاجة بالكويت.

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO الفلبين تعلن إجراء جديدا لمتابعة عمالتها في الكويت

وعبر المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هارى روكي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية ، عن أمله في: "أن يعاقب المشتبه فيهم بتعذيب وقتل الخادمة الفلبينية جوانا"، وقال: "إننا نشعر بالامتنان للاعتقال، ولكننا نأمل في أن تتم محاكمتهم ومعاقبتهم على قتل جوانا".

وأكد روكي في إجابته عن أسئلة الصحفيين، اليوم السبت، 24 فبراير/شباط، أن "الرئيس رودريغو دوتيرتي، كلف المكتب الوطني للتحقيقات، المطالبة بتسليم اللبناني المشتبه بقتل الخادمة الفلبينية جوانا ديمفيليس، والتي عثر عليها داخل فريزر بالكويت".

وكان وزير الخارجية الفلبيني أعلن، أمس الجمعة، أن واحداً من مشتبهين في وفاة عاملة منازل فلبينية عثر على جثتها مجمدة في شقة سكنية في الكويت، اعتقل في لبنان.

وأعاد اكتشاف جثة ديمافيليس المجمدة، يوم 6 فبراير/ شباط في مدينة الكويت، حيث يقال إنها محفوظة منذ أكثر من عام، الانتباه إلى مأساة الفلبينيين العاملين بالخارج، ما دفع الرئيس دوتيرتي إلى حظر عمل مزيد من الفلبينيين بالكويت.