أمريكا تعلق على إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية في الصين

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز، "اعتقد إنه قرار يعود إلى الصين".
واقترحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يوم الأحد شطب فقرة من الدستور تنص على أن "الرئاسة تحدد بولايتين متعاقبتين" من 5 سنوات، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.
ويفترض أن ينهي شي ولايته الثانية عام 2023 بعد أن وصل إلى سدة الحكم في 2013.
وسيرفع اقتراح اللجنة المركزية إلى البرلمانيين الصينيين خلال الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تبدأ أعمالها في الـ 5 من مارس/ أذار المقبل.
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