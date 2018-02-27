أمريكا تعلق على إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية في الصين

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن اقتراح الحزب الشيوعي الصيني إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية المسموح به دستوريا في البلاد وهو ولايتان، وبالتالي فتحه الباب أمام بقاء الرئيس شي جين بينغ في منصبه قدر ما يشاء، هو "قرار يعود إلى الصين".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز، "اعتقد إنه قرار يعود إلى الصين".

© REUTERS/ Thomas Peter الصين تقترح تعديل دستور البلاد لإزالة القيود عن عدد فقرات الرئاسة

وأضافت أن "الرئيس ترامب تحدث عن حد أقصى لعدد الولايات الرئاسية… إنه أمر يؤيده هنا في الولايات المتحدة، ولكن هذا القرار يعود إلى الصين".

واقترحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يوم الأحد شطب فقرة من الدستور تنص على أن "الرئاسة تحدد بولايتين متعاقبتين" من 5 سنوات، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

ويفترض أن ينهي شي ولايته الثانية عام 2023 بعد أن وصل إلى سدة الحكم في 2013.

وسيرفع اقتراح اللجنة المركزية إلى البرلمانيين الصينيين خلال الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تبدأ أعمالها في الـ 5 من مارس/ أذار المقبل.